Valentina Vignali, farfalla sorridente col vestitino striminzito – FOTO

Più bella che mai, Valentina Vignali fa innamorare migliaia e migliaia di ammiratori con degli scatti in cui appare come fossimo in un sogno.

Ormai la professione principale di Valentina Vignali è quella della influencer. La romagnola ha un fisico da modella, un corpo perfetto, e nonostante lo sport continui ad occupare ancora una parte importante delle sue giornate, è innegabile che il posare per questa o quella campagna pubblicitaria ricopra la priorità assoluta. La 29enne originaria di Rimini, attualmente sotto contratto per la società cestistica della Smit Roma Centro, da molto tempo posa su Instagram sia per promuovere la propria immagine che per pubblicizzare questo o quel prodotto.

A Valentina va tutto a meraviglia. Il lavoro non manca e le piace tantissimo, i fans la amano ogni giorno sempre di più e con loro l’interazione e le possibilità di interagire risultano sempre positive e divertenti. E poi c’è l’amore con Lorenzo Orlando, il fotografo che ha saputo fare breccia nel suo cuore da ormai quasi due anni. La coppia sembra proprio funzionare a meraviglia. E se la Vignali sorride sempre, probabilmente è anche per questo motivo.

Valentina Vignali, bellissima e sorridente

La ragazza è assolutamente incantevole con il suo colore che va sulle tonalità del rosa fortemente incentrato sul fucsia. In realtà è soprattutto il suo sorriso a colorare la scena. Da Valentina ogni volta giungono scatti che mettono di buonumore e che rappresentano per gli occhi la cosa più bella che ci sia su cui andare a lanciare i propri sguardi.

