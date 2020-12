The Voice Senior: Roberto Tomasi, la seconda chance 40 anni dopo

Nel team di Clementino a The Voice Senior è entrato il cantante Roberto Tomasi, la seconda chance 40 anni dopo.

Ha raccolto il consenso di tutti e quattro i giudici di The Voice Senior, nella seconda puntata di ieri: lui è Roberto Tomasi e si è presentato spiegando che circa 40 anni fa ha avuto l’occasione della vita. Partecipò infatti con L’uomo con l’amore sul viso all’edizione 1981 del Festival di Castrocaro.

Bisogna dire che fu poco fortunato: in quell’edizione, infatti, partecipavano giovani che hanno fatto poi la storia della musica leggera italiana. Parliamo di Zucchero, Eros Ramazzotti, Fiordaliso, poi ancora Stefano Sani e Gloria Nuti, che qualche anno dopo scriverà per Andrea Bocelli “Il mare calmo della sera”.

Che fine aveva fatto Roberto Tomasi

Peraltro, quell’edizione dava la possibilità ai primi due concorrenti di accedere direttamente al palco del teatro Ariston e partecipare l’anno successivo al Festival di Sanremo. Ebbero la meglio Fiordaliso e Zucchero, mentre anche Stefano Sani arrivò al festival nel 1982, con Lisa. La canzone, scritta da Zucchero, gli porterà fortuna e sarà la più nota del suo repertorio. Ma torniamo a Roberto Tomasi.

Il cantante si gioca dunque la sua seconda chance a quasi 40 anni dalla prima proprio a The Voice Senior: i giudici si alzano in piedi, per lui è standing ovation e alla fine sceglie Clementino. A 64 anni e mezzo, come precisa lo stesso cantante, si rimette dunque in gioco. Porta sul palco “Fai rumore” di Diodato e rivela: “Potevo cambiare la mia vita a Castrocaro nell’81. Pensavo che fosse finita la partita, questo è il secondo tempo”.