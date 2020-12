Ad un mese dalla morte di Stefano D’Orazio, Tiziana Giardoni ha perso anche il padre a causa del Covid. Per l’uomo è stata una morte disumana.

Per Tiziana Giardoni questo non è affatto un mese facile. Ha perso ad inizio novembre il marito Stefano D’Orazio, ex batterista dei Pooh e ora il padre, Mauro. Entrambi hanno contratto il Coronavirus, che ne ha causato la morte.

Per Tiziana Giardoni è stata una situazione straziante, in quanto non ha neanche potuto dare un ultimo saluto alle persone che amava di più. Non al marito di 72 anni e neanche al padre, un ex fisico nucleare, di 75 anni. La donna, appena cinquantenne, ha deciso di rilasciare un’intervista per commentare come la sua vita sia stata stravolta: “Insieme a tanta disperazione c’è anche tanta rabbia. Non è accettabile non potere dare l’ultimo saluto ai propri cari. È disumano. Non mi hanno consentito di vedere mio marito e mio padre. Mia madre, che è stata 60 anni con mio padre, sta impazzendo. Pur di vederli, con le dovute precauzioni, mi sarei bardata come i medici e gli infermieri“, ha raccontato la donna.

Tiziana Giardoni e il funerale straziante del padre

A causa del Coronavirus, la donna non ha potuto salutare il marito e compagno di tanti anni Stefano D’Orazio e neanche il padre Mauro: “Al funerale la bara è arrivata sigillata. Quindi abbiamo dovuto fidarci che ci fosse mio padre? E se non ci fosse stato? Se non ci fosse stato Stefano in quella bara? Non è stato possibile vederli e vestirli neanche all’agenzia funebre“.

Tiziana Giardoni ha rivelato che il padre era stato ricoverato il giorno primo della scomparsa di Stefano D’Orazio e non era mai stato avvisato della morte del genero, in quanto è stato intubato il secondo giorno e i suoi familiari non sono più riusciti a parlargli. La donna ha raccontato di essere assalita dai pensieri, di dormire malissimo, in quanto cerca di trovare una ragione a quello che è successo, senza riuscirci. “Il maledetto virus mi ha portato via i miei due grandi amori“, ha raccontato con sofferenza la donna. In questi giorni, ha voluto precisare, è sempre rimasta in contatto con gli altri membri dei Pooh e la loro vicinanza le è stata di grande aiuto e conforto.