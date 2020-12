Spezia Lazio Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Spezia e Lazio è l’anticipo che apre la decima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la bella prestazione in Champions League contro il Borussia Dortmund, che ha di fatto ipotecato il passaggio del turno, la Lazio torna in campionato e prova a riprendere anche qui la sua corsa. Di fronte c’è la matricola Spezia, che finora non ha sfigurato alla sua prima apparizione in Serie A.

I liguri infatti sono reduci da tre risultati utili consecutivi, frutto di due pareggi e una vittoria in altrettante prestazioni sicuramente di livello, mentre i biancocelesti hanno perso l’ultima partita e attualmente ricoprono una posizione di centro classifica. Questa non rispecchia certo le aspettative.

Precedenti di Spezia – Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio all’Orogel Stadium di Cesena tra i padroni di casa dello Spezia e gli ospiti biancocelesti della Lazio è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Una sola la sfida ufficiale tra le due formazioni e bisogna spostare indietro le lancette degli orologi del tempo di ben 79 anni. Infatti Spezia e Lazio si sono incontrate una sola volta in gare ufficiali nel lontano 1941, in Coppa Italia. Fu una partita spumeggiante e ricca di emozioni, che però è testimonianza di un calcio che non c’è più. Alla fine vinse la Lazio con un rotondo 5-2.

Spezia e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e Inzaghi hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del calcio d’inizio. Queste le formazioni probabili:

SPEZIA (4-3-3) – Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile.