Sara Moalli vince Bake Off Italia 2020, sul web una valanga di critiche

Sara Moalli vince Bake Off Italia 2020, ma il web non è d’accordo e su Instagram la inonda di critiche. Ecco chi doveva vincere secondo il pubblico.

Dopo la vittoria di Sara Moalli al programma Bake Off Italia 2020, la pagina Instagram ufficiale del canale tv Real Time è stata sommersa da commenti di critica e disapprovazione. La puntata finale p andata in onda ieri, venerdì 4 dicembre, e il risultato della sfida pare aver deluso la maggior parte degli spettatori.

Sara Moalli vince Bake Off Italia ma i followers di Instagram non sono contenti

Gli utenti del web, dopo aver seguito il percorso della Moalli a Bake Off Italia 2020, sono disposti ad ammettere la sua bravura, ma la accusano di credersela troppo e le consigliano di “scendere dal piedistallo”.

“È stata brava, però dovrebbe scendere un po’ dal Piedistallo ed essere un po’ più umile”, si legge. Alcuni non credono alla genuinità del programma, accusando Real Time di aver programmato la vittoria fin dalla prima puntata: “Tutto programmato… ridicolo quest’anno”, scrivono. “Si sapeva già da parecchie puntate!!nessuna sorpresa e comunque non sono d’accordo con questa decisione!”.

I followers di Instagram sembrano preferire Monia, ma ormai è troppo tardi per cambiare l’esito della finale. “Non sono per niente contenta. Monia e soprattutto Maria meritavano la finale e la vittoria” scrive qualcuno. “No ragazzi non sono per niente d’accordo, anche perché Monia ha fatto un percorso più bello, semplice e genuino”. Alcuni si lamentano anche del premio scelto per la vincitrice: “Ma uno che ci fa con 50 chili di cioccolato? E la pubblicazione del suo libro? Erano migliori i premi delle vecchie edizioni”.