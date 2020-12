Polizia libera uomo segregato in casa: la madre lo ha rinchiuso per 28 anni

La polizia è prontamente intervenuta a liberare un uomo che era tenuto rinchiuso in casa per 12 anni. Scopriamo l’accaduto.

Questa vicenda da film horror è avvenuta a Stoccolma. In base alle ricostruzioni una donna di 70 anni avrebbe tenuto rinchiuso in casa suo figlio. L’uomo avrebbe vissuto nella sua stanza, in condizioni disumane, per 28 anni.

Non sembrano esserci motivi apparenti per questo reclusione forzata. Però, i parenti della donna e i suoi conoscenti sospettavano che ci fosse qualcosa di strano riguardo a suo figlio. Scopriamo i dettagli dell’accaduto.

Polizia libera uomo segregato in casa: la madre nega tutto, ma si continua a indagare

L’uomo è stato trovato mentre giaceva a terra ricoperto di lividi e incapace di parlare. La salvatrice è una sua parente che nutriva da anni molti sospetti riguardo il figlio della donna. Quando le si chiedeva di lui rispondeva dicendo “bene” o evitando completamente il discorso. Le condizioni fisiche dell’uomo, ormai 40enne, erano talmente gravi che la parente ha faticato a riconoscerlo. “Non l’ho visto per 20 anni, ma quando il nostro sguardo si è incrociato, ha continuato a ripetere il mio nome“, ha dichiarato la donna. Ferite, ematomi estesi e malnutrizione sono solo alcuni dei problemi fisici del 40enne.

Dopo essere stato trasportato in ospedale, i medici hanno subito contattato la polizia che ha prontamente arrestato la madre dell’uomo. La donna però continua a negare, ma le indagini non si fermano. La casa è stata messa sotto sequestro e si continuano a raccogliere prove.

Dai vari giornali svedesi si capisce che non si è ancora trovato un vero e proprio filo conduttore, l’unica certezza è che l’uomo è stato presumibilmente rinchiuso da quanto aveva 12 anni. La madre sarebbe un genitore molto protettivo e l’avrebbe ritirato da scuola in giovane età. Per 28 anni avrebbe vissuto in condizioni di vita al limite e avrebbe anche subito episodi violenza fisica.