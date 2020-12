Pierpaolo Pretelli in lacrime abbraccia il fratello: “Mi ha salvato la vita”

Sorpresa riuscita per Pierpaolo Pretelli, che ha potuto abbracciare suo fratello rispettando le norme anti-Covid: è scoppiato anche in lacrime

Ancora emozioni incredibili durante la nuova puntata serale del Grande Fratello. Pierpaolo Pretelli è stato protagonista abbracciando di nuovo suo fratello Giulio rispettando sempre le norme anti-Covid: “Noi stiamo tutti bene, devi stare tranquillo e goderti questo percorso. Noi ti seguiamo tantissimo, continua così”, il suo commento motivazionale nei confronti di Pierpaolo.

Pierpaolo Pretelli, quante emozioni con il fratello

I due hanno vissuto anche un periodo difficile come rivelato dal fratello: “All’età di quattordici anni ho avuto un inizio di anoressia e Pierpaolo è stata la persona più vicina a me, è sempre stato il mio idolo”. L’ex velino è scoppiato in lacrime: “L’emozione più grande è sapere che stai bene”. Ancora tante emozioni con lo stesso Pretelli che dovrà salutare anche nei prossimi giorni Elisabetta Gregoraci, che lascerà la casa più spiata dagli italiani. Resterà così nel tugurio prima di dire definitivamente addio al Grande Fratello per trascorrere il Natale insieme a suo figlio. Saranno settimane dure dal punto di vista emotivo per i concorrenti con il reality show che continuerà per altri mesi.