Patrizia De Blanck, il racconto choc: “Mi ha chiesto di ucciderla”

Una nuova rivelazione davvero clamorosa quella della Contessa Patrizia De Blanck durante Verissimo: il suo racconto terrificante

Ancora un racconto davvero terribile quello di Patrizia De Blanck durante l’ultima puntata di Verissimo. La Contessa si è confessato da Silvia Toffanin svelando un grande dolore del passato: “Ho avuto una vita molto tosta. Da piccola non ho ricevuto coccole, sono stata messa in collegio a 7-8 anni. Mia madre era una donna bellissima, che si eccitava solo con il potere. A lei piacevano solo gli uomini di potere”. Poi ha aggiunto: “Quando ho iniziato a diventare bella, mia madre ha iniziato a vedermi come una competitor. Per andare via di casa, mi sono sposata con Anthony. Mia madre l’ho amata dopo. Lei non voleva più vivere, mi ha chiesto di ucciderla, ma io ovviamente non volevo. Abbiamo litigato e così poi dopo due giorni è morta”.

Patrizia De Blanck, la confessione sul passato

Successivamente la stessa De Blanck ha svelato ancora particolari interessanti sugli uomini con cui è stata: “Ho fatto con gli uomini quello che loro in genere fanno con le donne. Una Casanova un gonnella. Ma innamorata veramente sono di Peppino, il papà di Giada e di un’altra persona che è ancora in vita. Mi divertivo ad interpretare una parte. In genere, avevo un fidanzato e un amante. Mi sono divertita”. Infine, ha rivelato tutta la sua grande emozione: “L’unico che ho amato è stato Peppino. Ci siamo lasciati per una tragedia di cui non parlo. Mi ha detto che stava morendo, mentre eravamo in macchina. Per il suo compleanno, ho organizzato una cena”.