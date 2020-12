Oroscopo del giorno, domenica 6 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Un nuovo mese è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 6 Dicembre 2020.

Dicembre è finalmente cominciato, e siamo dunque all’inizio di un nuovo scintillante mese. Chi cosa ci riserveranno oggi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 6 Dicembre 2020.

Domenica 6 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Un po’ di indecisione turberà la vostra giornata. Non disperate: è normale sentirsi di tanto in tanto confusi e accusare i colpi della stanchezza. Dedicare le prossime ore al relax ed al recupero potrebbe rivelarsi una scelta vincente.

Toro. La giornata non comincerà nel migliore dei modi. Tuttavia, nella seconda metà migliorerà notevolmente. Cercate di rimandare le spese, sia quelle frivole che quelle importanti. È meglio che per oggi teniate sott’occhio il vostro conto in banca.

Gemelli. Ancora un po’ di turbamenti e di confusione offuscheranno la vostra mente. Non demordete, a partire da domani infatti filerà tutto liscio come l’olio. Cercate di approfittarne per ricaricarvi, in modo da ripartire con il massimo della carica.

Cancro. C’è aria di novità, e molto probabilmente anche voi l’avete percepita. È il momento di spiegare le ali e di far vedere al mondo di che pasta siete fatti. Il consiglio migliore è quello di accantonare la malinconia e di credere di più in voi stessi.

Leone. La Luna oggi vi sosterrà con tutte le sue forze, dunque stringete i denti. È il momento di affrontare le situazioni che vi hanno sempre messo paura a testa alta. Attenzione però a non lasciarsi trasportare troppo dalle emozioni: è necessaria lucidità per uscirne vittoriosi.

Vergine. È il momento di mettere un po’ da parte il lavoro e di concentrarsi su qualcos’altro. Le porte dell’amore oggi si apriranno soltanto per voi, dunque non lasciatevi sfuggire dalle mani qualche buona occasione!

Bilancia. La stanchezza si sta facendo sentire, e le difficoltà dell’ultimo periodo potrebbero avervi messo di malumore. È necessario tenere duro ancora un po’, nei prossimi giorni infatti gli astri e il cielo saranno tutti dalla vostra parte.

Scorpione. Durante la giornata alcuni contrattempi vi infastidiranno più del dovuto, ma non è il momento di lasciarsi prendere dal malumore. Nonostante il nervosismo, è bene che riusciate a mantenere la calma e a pensare positivo.

Sagittario. Durante la giornata di oggi tutte le Stelle saranno dalla vostra parte, perciò buttatevi senza pensarci due volte. È il momento di spalancare le porte all’amore e di prepararsi a qualche nuovo incontro che potrebbe sconvolgervi la vita.

Capricorno. Durante le prossime ore vi sentirete un po’ pigri e faticherete a carburare. In ogni caso non disperate, le cose miglioreranno nella seconda metà della giornata. Gli astri vi daranno la spinta giusta per ripartire con più grinta.

Aquario. La giornata di oggi sarà decisamente positiva per voi. La carica e la grinta non mancheranno di sicuro, e riuscirete finalmente ad affrontare i problemi che negli ultimi tempi vi hanno attanagliato il cervello. Forza e coraggio!

Pesci. Oggi le cose andranno molto meglio del previsto. Sia in ambito sentimentale che in ambito lavorativo infatti riuscirete a brillare e ad ottenere il massimo. Cercate però di non perdere troppo tempo, potreste ritrovarvi a fare tutto all’ultimo minuto.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.