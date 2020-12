Neve in Italia: Liguria imbiancata | FOTO

Neve in Italia: la Liguria imbiancata, ecco le foto più belle.

Le abbondanti nevicate annunciate nei giorni scorsi si sono manifestate come da previsione. La novità rispetto a fine novembre, quando la neve era già arrivata la neve in Italia, è che i fiocchi sono scesi fino in pianura. Dopo Torino, Milano e Bologna è toccato anche alla Liguria.

Le immagini dei paesi imbiancati come una favola, in uno scenario natalizio anticipato hanno fatto il giro d’Italia e non solo. Di seguito ve ne mostriamo alcune.

Neve in Italia: Liguria imbiancata: le foto

Nei giorni scorsi le nevicate che hanno ricoperto le Alpi, soprattutto nelle zone di confine, si sono spinte fino in pianura o a quote basse, imbiancando strade e paesi, anche con una coltre spessa di manto nevoso. Dopo le principali località sciistiche, purtroppo costrette a rimanere chiuse a causa della pandemia di Covid-19, i fiocchi di neve hanno raggiunto le zone pedemontane e le pianure del Nord.

Sono state imbiancate Milano, Torino e una vasta porzione di pianura piemontese, perfino Bologna. Non un fenomeno insolito in questo periodo dell’anno. Meno comune, invece, la neve sulla Liguria che ha scatenato subito i fotografi, professionisti e amatori. Sebbene non la Riviera Ligure, battuta dal vento e dalla pioggia negli ultimi giorni di maltempo. A finire sotto la neve sono state le zone dell’entroterra, sulle montagne al confine con il Piemonte. Comunque zone non troppo lontane dal mare e dal suo effetto mitigante del freddo. Tanto da attirare l’attenzione per il fenomeno non così comune in questo periodo dell’anno.

Le abbondanti nevicate nell’entroterra ligure hanno creato inevitabili disagi ma anche uno scenario incantevole, come uscito da un quadro o una cartolina natalizia. Immagini di bellezza di cui abbiamo un gran bisogno in questo periodo e che vi mostriamo qui sotto.

Neve in Liguria: Sassello imbiancata

La zona della Liguria dove più è nevicato è il paese di Sassello, in provincia di Savona e vicino al confine con il Piemonte. In quest’area sorge il Parco Regionale Monte Beigua, l’area naturale protetta più vasta della Liguria che è anche sito UNESCO global geopark. Qui si possono fare passeggiate mozzafiato, circondati dall’imponente bellezza dei boschi. Una zona che vi abbiamo già segnalato tra le migliori d’Italia dove ammirare il foliage. Un luogo reso ancora più bello dalla neve di questi giorni.

Le immagini del paese ligure di Sassello ricoperto dalla neve anticipano l’atmosfera natalizia.

La neve ha creato disagi negli spostamenti, ma indubbiamente regalato immagini molto belle, che hanno fatto il giro del mondo. Uno scenario pittoresco che per un momento aiuta a non pensare alle difficoltà del momento che stiamo vivendo.

