Marco Carta ospite a Verissimo, dalle difficoltà alla vittoria di Amici

Marco Carta sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domani di Verissimo. Nel 2008 aveva vinto Amici contro ogni aspettativa, dimostrando di potercela fare.

Domani 5 dicembre andrà in onda la nuova puntata di Verissimo, il seguitissimo e amatissimo programma di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata, il cantante Marco Carta, che dopo la vittoria ad Amici 2008, è arrivato fino al palco dell’Ariston con “La forza mia“. Quando vinse il talent show di Maria De Filippi, quasi nessuno si sarebbe aspettato il suo trionfo.

Marco Carta, la vittoria ad Amici

Marco ha avuto una storia familiare non facile: orfano di entrambi i genitori, ha iniziato a a lavorare fin da ragazzino in negozio di parrucchieri. La passione per la musica lo ha portato fino alle selezioni di Amici 2008 e all’entrata ufficiale nel talent più seguito di Canale 5.

Ribelle e scapestrato, dal carattere buono e un po’ ingenuo, Marco ha conquistato piano piano l’amore del pubblico, ma soprattutto la fiducia del suo coach Luca Jurman, che ha sempre creduto in lui nonostante le difficoltà incontrate sul percorso. Il professore, spesso in conflitto con gli altri nel parterre come Alessandra Celentano, ha compreso fin da subito le potenzialità di Marco e del suo particolare timbro vocale graffiante e caldo. Jurman ha saputo tradurre le potenzialità del giovanissimo cantante e renderlo una vera e propria star. Infatti, contro ogni previsione, Marco Carta ha vinto l’edizione 2008 di Amici e da quel momento in poi la sua ascesa è stata continua e costante.

Adorato dal pubblico e dai suoi fan, il cantante sardo è approdato a Sanremo appena un anno dopo la vittoria ad Amici, con la canzone “La forza mia” e ha vinto la 59° edizione del Festival, davanti a Povia e Sal da Vinci.

Domani Marco Carta sarà ospite di Silvia Toffanin, in onda con Verissimo su Canale 5 alle 16,00.