Maradona, parte la guerra per l’eredità: ecco chi ha escluso dal testamento

Secondo fonti giudiziarie, le prime due cause legate all’eredità di Maradona sono state già presentate dalle figlie Jana e Dalma.

A lanciare lo scoop è il quotidiano argentino La Nación: Dalma e Giannina, figlie di Diego Armando Maradona, e la sua ex moglie Claudia, sarebbero state escluse dal testamento e, quindi, estromesse dall’eredità, stimata in circa 50 milioni di dollari. Nel 2016, mentre si trovava a Dubai, il calciatore avrebbe escluso le due discendenti dal testamento per aver sostenuto la madre nelle cause legali relative alla vendita di una casa a Miami e di una collezione di cimeli e maglie. E’ solo l’inizio di quella che si annuncia una lunga battaglia giudiziaria.

L’immenso patrimonio conteso di Maradona

La Nación cita fonti ben informate secondo cui in un nuovo testamento Maradona avrebbe indicato le sorelle come beneficiarie del suo ricchissimo lascito. Questa sarebbe stata l’ultima volontà espressa dal campione. Ma le figlie Jana, nata dal suo rapporto con Valeria Sabalain, e Dalma, la primogenita avuta con la prima moglie Claudia Villafane, avrebbero già presentato ricordo in tribunale. E la stessa Villafane potrebbe vantare un diritto all’eredità per la causa ancora in piedi contro di lui dopo il divorzio del 2013. Potrebbero rientrare nella corsa all’eredità anche gli oltre cinquanta creditori che per diversi motivi avevano avviato cause legali contro Maradona, tra cui il Fisco italiano, che aveva aperto un contenzioso con l’ex giocatore del Napoli.

Intanto Ana, la sorella di Maradona, replica a Dalma e Giannina, accusandole di aver abbandonato il padre negli ultimi tempi: “Io non ho mai chiesto denaro, altrimenti a quest’ora avrei un condizionatore in casa, invece dei debiti – ha dichiarato all’emittente Canal 13 -. I miei figli e quelli delle mie sorelle non hanno mai vissuto grazie a Diego. Lui era generoso, ci regalava qualcosa, ma non lo usavamo per vivere. Quindi quelle persone stiano zitte e si dimentichino di noi”. “Noi sì che siamo addolorate – ha aggiunto -, e i soldi non ci interessano perché, come ho già detto, non abbiamo vissuto grazie a lui. Invece loro senza di lui sarebbero state il nulla, se fossero state figlie di un Juan Perez chi avrebbe saputo di loro? Comunque sono Dalma e Giannina ad essere contro di noi, noi non abbiamo nulla contro di loro”.

