Lucia Azzolina, l’ironia a Striscia la Notizia: “Ho fatto cinque Università”

Ancora una nuova imitazione per il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, presa di mira da Striscia la Notizia: il motivo

Ancora novità importanti per quanto riguarda la vita professionale del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Nel suo curriculum era presente (poi scomparso) che ha conseguito una Laurea magistrale in Giurisprudenza a Pavia il 20 dicembre 2013 e a Pisa, invece, un titolo di specializzazione nell’insegnamento secondario (Ssis) per il sostegno nel dicembre 2010. Come svelato da “Il Giornale” ciò non poteva succedere visto che sta a significare stata iscritta a due differenti università, a meno che non abbia allora chiesto una sospensiva all’ateneo pavese.

Lucia Azzolina, la nuova imitazione del ministro

Così durante la puntata del 4 dicembre a Striscia la Notizia è stata presa di mira il ministro dell’Istruzione con ironie a non finire con la finta Azzolina che ha rivelato di aver frequentato cinque atenei: “La prima è la Sordona. Io modestamente ho orecchie da mercante, la seconda è la Bocconi con le labbra che ho”. E poi ha aggiunto con la nuova imitazione: “Poi la Nina, la Pinta e la Santa Maria”.