Juventus Torino Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Torino è l’anticipo della decima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la bella prestazione in Champions League contro la Dinamo Kiev e in attesa di concludere il girone contro il Barcellona, la Juventus torna a competere in Serie A e affronta i cugini del Torino nel derby della Mole. Le aspettative di queste due squadre sono decisamente diverse.

Peraltro la Juventus in queste ore se la deve vedere anche con le indagini legate al caso dell’esame falsato di Luis Suarez e che coinvolgono Fabio Paratici e altri. La classifica sorride a metà ai bianconeri che hanno 17 punti e non sorride per niente ai granata, terzultimi con appena sei punti conquistati.

Precedenti di Juventus – Torino e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus e gli ospiti granata del Torino è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

200 i precedenti tra queste due squadre in gare ufficiali e sinora lo score è decisamente a favore dei bianconeri. Il tabellino degli scontri diretti segna infatti 88 vittorie della Juventus, 56 pareggi e 56 vittorie del Torino. 298 sono finora le reti segnate dai bianconeri e 238 quelle messe a segno dai granata. L’ultima vittoria esterna del Toro è datata 8 aprile 1995: decisiva fu una doppietta di Ruggiero Rizzitelli.

Juventus e Torino, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Giampaolo hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.