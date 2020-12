Iva Zanicchi, la triste confessione sull’ex marito Tonino Ansoldi: la cantante oggi è pentita di quello che ha fatto, ma è troppo tardi.

Antonio Ansoldi, più conosciuto con il nome “Tonino”, è stato uno dei mariti di Iva Zanicchi. La coppia si è sposata nel 1967, ma si è lasciata solo dieci anni dopo il grande sì per un motivo davvero sconcertante: Iva, infatti, ha dichiarato di non aver mai davvero amato l’uomo, ma di averlo illuso per più di dieci anni. La cantante si è pentita della scelta, e ha ammesso: “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si doveva meritare un matrimonio così, e questa è una delle cose tristi della mia vita”. Dalla loro breve unione, in ogni caso, è nata una figlia molto amata: Michela, che oggi è a sua volta mamma di due bambini. Su internet le fotografie di Antonio Ansoldi sono impossibili da trovare, nonostante la fama della cantante sua ex moglie e quella di suo padre, il fabbricante di materiali discografici e produttore Gianbattista Ansoldi.

Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi, la cantante si confessa sul matrimonio sbagliato

Iva non si è mai davvero innamorata di Antonio Ansoldi. Lo ha ammesso nel corso di un’intervista nel programma “Non disturbare” di Paola Perego a fine 2019. Iva ha raccontato alla conduttrice tutti i dettagli di quel matrimonio sbagliato, frutto di una scelta davvero troppo avventata.

La Zanicchi si è sfogata anche sulla relazione che ha costruito con la figlia Michela: “Tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”.

Il matrimonio di Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi non hanno mai annullato formalmente il matrimonio. La cantante ha spiegato il motivo: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta […] potevo annullarlo ma non l’ho fatto”. Lei e l’ex marito sono rimasti in ottimi rapporti.