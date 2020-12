Iva Zanicchi, le ultime strazianti parole del fratello prima della morte

Iva Zanicchi piange la morte del fratello Antonio. Lui era come un figlio, e le ha dedicato le sue ultime parole.

È morto lo scorso 25 novembre il fratello di Iva Zanicchi, Antonio, dopo aver lottato a lungo contro il Coronavirus. La cantante non ha ancora superato la perdita, e ha da subito spiegato che il fratello era come un figlio per lei: li legava un amore fortissimo, che lei non potrà mai dimenticare né, ovviamente, rimpiazzare. L’uomo non aveva seguito la strada della sorella, e si era sempre tenuto lontano dai riflettori accesi sulla vita dei VIP. Le sue grandi passioni erano la pittura e la scrittura.

Le ultime parole del fratello di Iva Zanicchi, prima di morire ha pensato a lei

Sia il fratello che Iva si trovavano ricoverati all’ospedale di Vimercate, a sua detta “pieno di personale di gran cuore e molto competente”. Iva non è riuscita a salutare il fratello di persona, e forse questo rende la perdita ancora più difficile da accettare. Ma ai giornalisti di “Di Più” ha raccontato che Antonio prima di morire è riuscito a registrare un video messaggio per la sorella.

Ha raccontato Iva: “Antonio è stato colpito dal Coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi”. La cardiopatia sicuramente non ha aiutato a migliorare la situazione: “Ha vissuto una brutta agonia“, ha spiegato la Zanicchi.

Quando Antonio ha capito che per lui le cose si stavano mettendo decisamente male ha voluto salutare i parenti con un video messaggio. I medici dell’ospedale lo hanno filmato e hanno poi recapitato il video alla sorella. “Mi ha dedicato il suo ultimo video messaggio”, ha detto commossa la cantante. “Prima che lo sedassero mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa cosa“. La Zanicchi stessa se l’è vista brutta, ma fortunatamente dopo il ricovero in ospedale la cantante è guarita ed è tornata a casa sua.