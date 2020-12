Inter-Bologna 3-1, highlights: tabellino e commento della partita

L’Inter continua a mettere il turbo: una doppietta di Hakimi e la rete di Lukaku regalano altri tre punti preziosi alla compagine nerazzurra

Una vittoria importantissima per l’Inter, che continua a collezionati punti decisivi per risalire in classifica dopo un avvio stagionale non troppo esaltante. Una settimana indimenticabile per Antonio Conte, che è tornato sulle proprie idee puntando ad un puro 3-5-2 con il play e i due interni di centrocampo. Turno di riposo per Barella con il ritorno di Brozovic in campionato dopo l’ottima prova in Champions League. Hakimi con una doppietta e la rete nel primo tempo di Lukaku regalano una vittoria importantissima ai nerazzurri che continuano a scalare posizioni in classifica. Una prestazione decisiva che manda l’Inter al secondo posto in classifica a quota 21 punti, momentaneamente a meno due dai cugini del Milan impegnati domani in casa della Sampdoria.

Inter-Bologna 3-1, il tabellino del match

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrinjar, De Vrij, Bastoni (83′ D’Ambrosio); Hakimi (71′ Darmian), Vidal (71′ Barella), Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku (71′ Lautaro Martinez), Sanchez. Allenatore: Conte.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel (63′ Vignato), Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Svamberg (63′ Dominguez), Schouten, Hickey (63′ Khailoti); Soriano; Palacio (79′ Vergani), Barrow (79′ Rabbi). Allenatore: Mihajlovic.

RETI: 16′ Lukaku, 45′, 70′ Hakimi, 67′ Vignato