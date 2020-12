Giuliano Sangiorgi, il dramma del padre morto improvvisamente a 62 anni: stava benissimo

La vita del celebre cantante Giuliano Sangiorgi è stata scossa nel 2013 dall’improvvisa scomparsa del papà. Scopriamo insieme cosa è successo.

Il celebre cantante italiano Giuliano Sangiorgi ha avuto un’infanzia serena e pregna d’amore e d’affetto. Ad educare e crescere lui e i suoi due fratelli ci hanno pensato i genitori, Carmelina Serio e Gianfranco Sangiorgi. I due, insieme sin dai tempi del liceo, hanno insegnato ai loro pargoli i veri valori della vita, e li hanno sostenuti ed aiutati in ogni loro singolo passo e decisione. A scuotere l’intera famiglia è stata però, nel 2013, la drammatica scomparsa di papà Gianfranco. Quest’ultima ha gettato nel dolore tutti quanti. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Era l’11 Gennaio del 2013, la maledetta data che strappò via a Giuliano ed alla sua famiglia papà Gianfranco. L’uomo, che ha sempre goduto di ottima salute, e che stava bene fino a quel drammatico momento, si è spento improvvisamente. È accaduto tutto a Copertino, la città d’origine del cantante, durante il pranzo. Di punto in bianco Gianfranco si è accasciato a terra, lasciando spiazzati tutti i presenti.

A nulla è servito l’intervento tempestivo dei soccorsi: per Gianfranco Sangiorgi, quel giorno, non c’è stato più nulla da fare. L’uomo si è spento all’improvviso a causa di un terribile infarto, che non gli ha lasciato alcuno scampo. L’intera famiglia è precipitata nell’immenso dolore, e ancora oggi, che il lutto è stato indubbiamente superato da tutti i componenti, la ferita torna di tanto in tanto a bruciare. Sicuro è però che l’uomo vivrà per sempre nella memoria dei suoi figli e di sua moglie, che lo hanno amato incondizionatamente.

Giuliano Sangiorgi, la perdita del papà: era il suo più grande fan

Il cantante Giuliano Sangiorgi era molto legato alla figura di papà Gianfranco. Fu infatti proprio l’uomo ad indirizzare il figlio verso il mondo della musica, alla quale Giuliano ha alla fine dedicato la sua vita intera. Il padre, che mise per primo in mano la chitarra al figlio, all’età di soltanto 8 anni, si è spento improvvisamente, lasciando nel cuore dei familiari un vuoto incolmabile. Il celebre cantante lo ha sempre definito come il suo più grande fan, ed è stato realmente così. Gianfranco infatti ha sempre sostenuto e guidato il figlio, senza mai smettere di credere in lui.