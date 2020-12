Giuliano Sangiorgi, chi è la mamma Carmelina Serio: la sua storia

Il celebre cantante italiano Giuliano Sangiorgi è molto legato alla mamma Carmelina Serio. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla donna.

Il celebre cantante pugliese Giuliano Sangiorgi è sempre stato, sin dalla tenera età, legatissimo alla mamma. La donna, di nome Carmelina Sero, è stata per i tre figli un’educatrice esemplare, che non ha mai fatto mancare nulla alla sua famiglia, soprattutto in seguito alla scomparsa del padre. Carmelina ha insegnato alla sua prole i valori più nobili e più importanti, senza arrendersi di fronte al dolore. Leggiamo insieme qualcosa su di lei e sulla sua storia.

In data 11 Gennaio 2013, a causa di un infarto improvviso, il padre di Giuliano si spense inesorabilmente. Quello fu un evento straziante per mamma Carmelina, che dovette, e deve ancora per certi versi, fare i conti con il dolore. I due erano insieme sin dai tempi delle superiori, ed il loro amore non conosceva confini. “Mio marito mi conquistò così: arrivò nella mia classe di liceo, al Palmieri di Lecce, dalla Sicilia. Mi colpì il suo carattere. Noi terrorizzati dal professore di latino e greco; lui no”. La coppia diede alla luce tre splendidi figli, tra cui Giuliano, e tutti hanno studiato, proprio come mamma e papà, al Liceo Classico.

Carmelina ha sempre sostenuto il figlio nella sua carriera musicale, sin dagli esordi. Nonostante questo, ha insistito molto sulla sua educazione, e soprattutto sullo studio. La donna lavora come insegnante, e racconta sempre ai suoi alunni idell’inestimabile valore della cultura. “Quando i miei ragazzi delle elementari mi chiedono quale sia il segreto del suo successo, io rispondo: lo studio. Altrimenti, aggiungo, dove andrebbe a pescare quei testi che gli escono così, all’improvviso, di getto?”

Carmelina Serio, mamma di Giuliano Sangiorgi, madre della potatura del vigneto di Negroamaro Cannellino

Tra tutte le cerimonie e iniziative alle quali Carmelina Serio, la mamma di Giuliano Sangiorgi, ha preso parte, quella della potatura del vigneto è senza dubbio una delle più importanti. La donna infatti è stata nominata madre della seconda potatura del vigneto di Negroamaro Cannellino. Il progetto, unico nel suo genere, si è svolto sul Castello di Copertino, una fortezza angioina che ospita i vigneti sui suoi bastioni. Il vino che ne deriva, pregiato e tipico del posto, è un delizioso viaggio nella storia.