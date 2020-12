Giuliano Sangiorgi, chi è il fratello Salvatore: è un politico molto noto

Il cantante Giuliano Sangiorgi ha due fratelli, ed uno di loro è un noto politico. Scopriamo insieme qualcosa di più su Salvatore Sangiorgi.

Giuliano Sangiorgi è uno dei più celebri cantanti della penisola italiana. Tutti nella nostra nazione si sono imbattuti in qualche suo testo, e molto probabilmente se ne sono innamorati perdutamente. L’uomo non è cresciuto da solo. Ha potuto infatti godere della presenza di due splendidi fratelli. Uno di loro, il maggiore, è attualmente impegnato politicamente, ed è un personaggio molto noto nel suo campo. Scopriamo allora qualcosa di più su Salvatore Sangiorgi.

Salvatore Sangiorgi è un uomo di 45 anni molto attivo sia civilmente che politicamente. Insieme ai suoi fratelli è socio della Sangiorgi edizioni musicali srl. Il suo impiego principale non è però quello aziendale. Insieme al fratello Luigi infatti si occupa di diritto amministrativo. Nel 2017 l’uomo si è addirittura candidato come consigliere comunale a sostegno del centrosinistra a Lecce. La dedizione dimostrata da Salvatore è impeccabile, e tutti gli amici e conoscenti lo ammirano molto per questo.

I tre fratelli hanno, durante il corso della loro adolescenza, intrapreso tutti un indirizzo di studi classico, proprio come mamma e papà. Dopo il liceo inoltre si sono tutti e tre iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza. Salvatore è stato proprio una delle colonne portanti della famiglia, incoraggiando e sostenendo i fratelli minori. “È colui che ci ha indirizzati tutti verso l’amore per la musica e la devozione per la giurisprudenza.” ha raccontato Giuliano riferendosi a Salvatore ed alla sua famiglia in seguito. “Insieme mi hanno educato, sin da piccolo, al valore della giustizia e della legalità”.

Giuliano Sangiorgi, la perdita del padre e il drammatico lutto di famiglia

L’11 Gennaio 2013, l’intera famiglia Sangiorgi ha avuto a che fare con uno dei più grandi dolori esistenti: la perdita del capofamiglia. Durante l’ora di pranzo infatti, Gianfranco Sangiorgi è passato a miglior vita, a causa di un infarto improvviso. Tutta la famiglia si è stretta nel dolore, ma con il tempo è riuscita a superare il lutto. Adesso sia mamma Carmelina che i tre fratelli Salvatore, Luigi e Giuliano vivono nel ricordo del papà, l’uomo che più di tutti li ha amati ed incoraggiati.