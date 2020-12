Enock, novità per il fratello Mario Balotelli: “Ha trovato la squadra”

A pochi minuti dall’intervista a ‘Verissimo’ di Enock Barwuah, appena eliminato dal GF Vip, novità per il fratello Mario Balotelli.

Mario Balotelli non andrà al Vasco da Gama nonostante le voci: il nazionale azzurro, ex Milan, Inter e Manchester City, resta in Italia. A quanto pare, si unirà al Monza in serie B, che ha Silvio Berlusconi come proprietario. Quindi altro grande colpo per i lombardi, che hanno anche ingaggiato Kevin Prince Boateng mesi fa.

Cresciuto nel Lumezzane, prima di passare all’Inter, per super Mario Balotelli questa è la sua nona squadra da quando è professionista. La notizia del nuovo trasferimento dell’attaccante arriva a pochi minuti dalla messa in onda dell’intervista di suo fratello minore, Enock Barwuah, a ‘Verissimo’

Balotelli al Monza: il fratello Enock ancora senza squadra

Il primo a dare l’annuncio della notizia del nuovo ingaggio di Balotelli è stato il sempre ben informato Gianluca Di Marzio. Non si conosce esattamente il nodo della trattativa e per quale cifra annuale il calciatore vestirà la maglia del Monza. Oltre che di Lumezzane e Inter, l’attaccante ha vestito le maglie di Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Olympique Marsiglia e Brescia.

Inoltre ha giocato 36 partite con la maglia della Nazionale, segnando 14 gol. Il suo fratello meno famoso è appena uscito dal Grande Fratello Vip. Nella casa ha anche ricevuto la visita di Balotelli, una visita che peraltro suscitò molto clamore proprio per alcune affermazioni di Super Mario in diretta. Anche lui calciatore, Enock Barwuah è tuttora svincolato e non è chiaro se cerchi un nuovo ingaggio.