Coronavirus 5 dicembre: scendono sia decessi che nuovi contagi

Emergenza Coronavirus in Italia: i dati di oggi 5 dicembre, ci sono 21.052 nuovi casi e 662 decessi in 24 ore.

Giornata pressoché stabile per quanto riguarda il contagio da Coronavirus nel nostro Paese: sia i decessi che i nuovi contagi si sono ridotti rispetto alle 24 ore precedenti. Si riducono ancora i ricoveri in terapia intensiva e scendono nel complesso gli attualmente positivi, grazie al boom di guariti. Il dato è di 21.052 nuovi casi e 662 morti.

Anche nella giornata di ieri, i numeri erano stati buoni, a dimostrare i progressi del contenimento: 24.099 nuovi contagi e 25.576 guariti, con 212.741 tamponi. Ma preoccupavano ancora i ricoveri gravi: c’erano infatti 3.567 malati in terapia intensiva. Ancora di più, a preoccupare sono le 814 vittime.

I dati del contagio da Coronavirus oggi 5 dicembre: la situazione

Meno tamponi e meno contagi in Piemonte: i nuovi casi sono stati 1.456. Scendono sotto duemila casi giornalieri, a fronte di un aumento di tamponi, i nuovi contagiati in Emilia Romagna. Stabili e in leggero calo i dati del contagio in Veneto, Lazio e Campania. Aumentano i tamponi, ma aumentano anche i nuovi positivi invece in Puglia. Numeri in calo sebbene lieve in Calabria, Liguria, Sardegna, Marche e Abruzzo.

Molto più deciso il calo dei nuovi positivi in Toscana, sebbene si siano ridotti di molto i tamponi nelle ultime 24 ore. Stesso dato in Friuli Venezia Giulia, mentre il numero dei nuovi positivi aumenta in Umbria. Tengono Basilicata e Molise, lievemente in calo, salgono i nuovi casi in Valle d’Aosta. Per quanto concerne le terapie intensive, il calo è generalizzato, fatto salvo il Piemonte, dove i ricoveri aumentano. Infine, in Lombardia si registrano 3.148 nuovi contagi su 31.193 tamponi.