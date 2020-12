Cecilia Rodriguez, un risveglio da sogno: neve che scalda il cuore – FOTO

Lo scatto mostrato da Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram è un vero splendore. La ragazza vive dei giorni come se fosse in una fiaba.

È un risveglio da favola quello di Cecilia Rodriguez che, a casa di Ignazio Moser e famiglia a Trento, fa vedere sul suo profilo personale Instagram un paesaggio magnifico. Tutto è ammantato dalla neve, ed in un periodo in cui tutti quanto pensano alle festività natalizie nonostante le difficoltà di questo preciso periodo storico, questo è proprio quello che ci vuole. Tutto è bianco e candido ed anche se ciò comporta un “frio frio”, un gran bel freddo, come scrive la stessa Cecilia, per gli occhi e per l’animo è decisamente un bello spettacolo.

La sorella di Belen Rodriguez già da diverse settimane sta facendo la spola tra Milano e Trento. Nel capoluogo lombardo lavora e posa per diversi servizi fotografici. Invece a Trento si può dire che ormai viva, in compagnia di quello che è il suo fidanzato ormai di lungo corso. Sono esattamente tre anni che la 30enne argentina ed il 28enne Ignazio fanno coppia fissa. Galeotta fu la casa del Grande Fratello Vip dell’edizione 2017, quando la sudamericana aveva ormai detto addio a Francesco Monte.

Cecilia Rodriguez, una cornice che fa sognare

Tra i due il rapporto è magnifico e bellissimo. Ed anche qualche basso e qualche burrasca che hanno vissuto in passato alla fine è servito per cementificare un amore che non potrà che culminare in un matrimonio ed in qualche bel bebè in futuro. Per adesso però la coppia non sembra concentrata nel fare programmi in questo senso.

