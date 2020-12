Aurora Ramazzotti, regalo di compleanno a luci rosse: “Beccata” – FOTO

Grande divertimento per i followers di Aurora Ramazzotti che vedono la loro beniamina intenta a scartare un dono particolare per i suoi 24 anni.

Tra i regali di compleanno ricevuti per i suoi 24 anni, Aurora Ramazzotti ne ha mostrato uno decisamente particolare ed insolito. Si tratta di un sextoy, che ha fatto molto divertire gli ammiratori della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

La giovane ha pubblicato alcune storie sul suo profilo personale Instagram, dove appare in grande forma dopo i giorni difficili vissuti nel corso delle ultime settimane. Infatti in questo periodo lei ha sofferto per la positività al virus. Cosa che non l’ha fatta stare bene per niente. Il peggio però è passato ed ora è tempo soltanto di sorridere e di festeggiare con gli ammiratori. Ma gli influencer della speaker radiofonica e volto tv hanno avuto modo di che sogghignare per un dildo che ha fatto capolino tra i pacchi aperti in diretta social da Aurora.

Aurora Ramazzotti, il regalo che diverte tutti

Lei è un volto molto noto di Instagram e di conseguenza riceve anche diversi oggetti da pubblicizzare. Un brand spagnolo, proprio a questo scopo, le ha invitato un oggettino per il piacere personale. Lei, divertita più di tutti, mostra questa cosettina particolare, che spicca tra i vari rossetti, smalti, trucchi e capi di abbigliamento avuti in dono. Certo, non è mancato un pò di imbarazzo all’inizio. Ma poi chiede con grande gusto se sia il caso di fare vedere quel che ha tra le mani. “Non è che poi vi scandalizzate?”. Poi la rivelazione spassosissima.

