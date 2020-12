Amici 20, scontro durissimo tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Durante la puntata andata in onda oggi 5 dicembre 2020 di Amici 20, ci sono stati degli scontri molto forti tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Nella puntata pomeridiana di sabato 5 dicembre 2020 di “Amici” di Maria De Filippi, sono volate scintille in studio tra due dei professori di canto. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, infatti, si sono scontrati per ben due volte durante la puntata.

La prima occasione in cui i professori si sono confrontati è stato durante la sfida tra Kika e Giulia, voluta da Anna Pettinelli. Secondo la professoressa manca una voce come quella della sfidante e la nuova professoressa Arisa non l’ha presa bene. L’insegnante di Kika è stata contrariata nel sentir paragonare la voce della sua allieva ad una “voce scolastica“, ma la Pettinelli ha chiarito che non si riferiva in particolare a lei, bensì a tutta la classe. A quel punto è intervenuto Rudy Zerbi, facendo notare che anche la giovane fa parte della classe, per cui lo ha detto anche a lei. I due hanno iniziato subito ad attaccarsi e a battibeccare ed è dovuta intervenire Arisa per placare i due insegnanti e riportare l’attenzione sulla sfida in corso, vinta dalla cantane di “Amici“.

LEGGI ANCHE -> Marco Carta ospite a Verissimo, dalle difficoltà alla vittoria di Amici

LEGGI ANCHE -> Amici 2020, anticipazioni sabato 5 Dicembre: nuove sfide e colpi di scena

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, volano gli insulti

Il secondo scontro tra i professori è avvenuto dopo l’esibizione di Leonardo Lamacchia, quando Anna Pettinelli si è complimentata per la produzione della canzone, fatta da Michele Canova, ma ha commentato la performance dell’allievo in maniera superficiale. Rudy Zerbi non ha nascosto i suoi dubbi in merito al giudizio, non tanto per la critica all’allievo, quanto per i complimenti al brano: “Il complimento mi preoccupa. La prima settimana no banco, scorsa settimana voleva metterlo in sfida, adesso casualmente arriva Michele Canova che è un produttore pazzesco e tu zitta dici la produzione è bellissima, Leonardo ancora così così”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Anna Pettinelli ha ammesso di non aver capito ciò di cui stesse parlando Rudy Zerbi. Secondo lei, la stava portando a dire cose diverse da quelle che aveva detto. “Non ci provare con me che caschi malissimo“, ha detto la professoressa. La risposta di Zerbi è stata celere: “Questa è una grandissima leccata di c..o a Canova“. I due hanno continuato a battibeccare ancora per un po’ e non sono mancate le scintille in studio.