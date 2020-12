Ancora rivelazioni importanti per Alessia Marcuzzi, che ha parlato dei continui attacchi a livello social: le accuse degli haters

Gli attacchi sui social non finiscono mai. La showgirl e conduttrice, Alessia Marcuzzi, si è confessata in una lunga intervista ai microfoni di Grazia parlando di ciò che accade nella sua vita privata. La sua difesa dalle numerose accuse: “Sai cosa dicono di me? ‘Quella fa figli con tutti’. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa”. Inoltre, la bionda e affascinante donna ha rivelato di essere sottoposta a cure da circa un anno andando dallo psicoterapeuta per convivere al meglio con se stessa.

Alessia Marcuzzi, la verità sulla vita privata

E così la Marcuzzi deve difendersi continuamente dai numerosi attacchi social: “Prima cercavo di rispondere a tutti ma proprio tutti. Ed ora ho capito che mi faccio troppo male, ho smesso”. Poi ha aggiunto: “Il tempo passa e sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni. So che sono fortunata, ma è un problema dal punto di vista interiore. In televisione quando ti vedono, pensano di essere invincibile”.

Infine, è molto attiva anche dal punto di vista imprenditoriale con una linea di creme e borse Made in Italy: “Sono davvero felice di dare tanto lavoro in questo periodo complicato. Sai, a volte mi hanno criticata, mi dicono: ‘Ma tu che fai la televisione, perché fai pure altro?’. Perché mi sento in colpa nell’essere fortunata. Devo lavorarci su questo aspetto”.

