Alba Grifoni, chi è la scienziata che potrebbe sconfiggere il Covid

Alba Grifoni è una giovane scienziata italiana che combatte il Covid dagli Stati Uniti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Vincitrice dello Young Investigator Awards, Alba Grifoni è una giovane scienziata romana che studia le cellule T e la risposta immunitaria “crociata”, cioè causata da altri virus più comuni, nei pazienti affetti e poi guariti da Covid. E’ stata anche citata da Anthony Fauci per la sua ricerca sul virus. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Alba Grifoni

Il nome di Alba Grifoni – 34enne originaria di Roma e ricercatrice del Center for Infectious Disease and Vaccine Research del La Jolla Institute for Immunology, in California – ha fatto il giro del mondo scientifico (e non solo) quando la brillante studiosa è finita tra i finalisti dell’Embassy of Italy Awar, prestigioso premio assegnato da Issnaf, la fondazione che riunisce migliaia di scienziati e accademici italiani attivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America.

Leggi anche –> Coronavirus 5 dicembre: scendono sia decessi che nuovi contagi

Leggi anche –> Coronavirus, allarme dell’Iss: ecco il dato che preoccupa

Alba Grifoni sta cercando di capire come risponde il sistema immunitario al virus e come si comportano le cellule T davanti al Sars CoV-2. “Abbiamo studiato campioni di sangue prelevati prima che il nuovo virus arrivasse – ha raccontato lei stessa – e abbiamo notato che circa il 50% dei soggetti era in grado di riconoscere parti di Sars CoV-2 senza essere mai stati esposti al virus”. E i risultati sono già promettenti: “La nostra ricerca mostra che c’è una risposta immunitaria molto forte contro il virus, il che, oltre a suggerire che una strategia vaccinale è indicata, ci dice che quella risposta è indirizzata proprio contro la proteina spike che è contenuta in tutti i vaccini”.

Quanto a lei, dopo il dottorato di ricerca in Immunologia presso l’Università di Roma Tor Vergata nel 2014 nel laboratorio di Vittorio Colizzi e un’esperienza a Sofia, in Bulgaria, è approdata all’Istituto La Jolla come postdoc nel 2016, dove ora è ricercatrice dal 2020. E’ qui che, coniugando approcci sperimentali e previsioni computazionali, lavora all’interno del laboratorio diretto da Alessandro Sette per indagare le risposte delle cellule T contro diverse infezioni virali tropicali come Dengue, Zika e Chikungunya, e più di recente contro il Covid.

“Quando Fauci ha sventolato il nostro paper è stata un’emozione grandissima” ha ammesso la giovane scienziata italiana, “e una spinta a continuare a lavorare”. Certo, la strada è ancora lunga. “Ci sono tante altre domande che si aprono, quello che stiamo facendo è un lavoro in corso che cerchiamo di portare avanti il più velocemente possibile. Ne va della vita delle persone”.

EDS