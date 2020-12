X Factor, la gaffe di Mika durante la semifinale: “Ha avuto il Covid”

Durante la semifinale di X Factor, Mika si è lasciato scappare un’affermazione riguardante uno degli altri giudici che ha lasciato spiazzati.

Ieri sera si è conclusa un’altra puntata di X Factor, la prima semifinale, che ha regalato come sempre emozioni e momenti di scontro tra i giudici. Si tratta di battibecchi su gusti musicali e scelte professionali sugli artisti giunti sino a questo punto, ma tra loro c’è un’evidente sintonia e reciproca stima. Al termine della puntata la concorrente eliminata dalla competizione è stata Mydrama, la pupilla di Hell Raton (Manuelito).

Leggi anche ->X Factor 2020, la frase hot di Mika sconvolge tutti: “Voglio sc***re”

Il produttore musicale, alla sua prima esperienza in un talent show, ha dimostrato in queste settimane di avere una sensibilità particolarmente spiccata e di aver stabilito un rapporto intenso con ognuna delle sue ragazze (lui è il coach delle under donna). Si percepisce a distanza che ciò che pensa è la verità e che crede nel talento di ognuna di loro, tanto da aver promesso a più riprese di offrirgli una possibilità nella sua etichetta (Machete).

Leggi anche ->X Factor, scontro aperto tra Emma e Mika: “Irrispettosa, non doveva dirlo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

X Factor, la gaffe di Mika durante l’hot factor: “Ha avuto il covid”

Come da prassi, al termine della puntata i giudici si sono riuniti per l’hot factor, un commento a caldo su ciò che è accaduto durante l’appuntamento settimanale. Quando è stato toccato l’argomento Mydrama, Mika ha preso la parola e con l’intento di confortare e fare un apprezzamento al collega ha dichiarato: “Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid”. Una frase che ha spiazzato tutti e portato a qualche istante di esitazione.

Manuelito non l’ha presa benissimo: “Noooo non lo sapeva nessuno!”. Quindi si è visto costretto a chiarire, prima che qualcuno pensasse che avesse lavorato in presenza con il Covid: “Ok, Mika ha appena fatto una gaffe! Nel periodo di preparazione di queste ragazze, io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile. Ne approffito per ringraziare Emma Marrone che mi è stata particolarmente vicino”.