Su Instagram le parole di Wanda Nara: “Mi manchi molto”, a chi è rivolto il messaggio di lady Icardi.

“Ti sento presente qui. Mi manchi e ti amo così tanto amica”. Queste le parole che poco fa Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ha postato sul suo profilo Instagram, social dove come noto è davvero attivissima. La dedica molto speciale è rivolta a una conduttrice televisiva argentina, attrice, modella e imprenditrice molto famosa.

Talmente famosa che nel 2012 è stata addirittura dichiarata la più grande celebrità della televisione argentina e da essere seguita su Instagram da quasi 2,5 milioni di follower. Si tratta di Susana Giménez, conduttrice di un varietà televisivo molto apprezzato in Argentina, simile nel formato a quelli di Raffaella Carrà in Italia e Spagna.

Wanda Nara, messaggio per Susana Giménez: chi è la star argentina

Figlia di María Luisa Sanders, di origine irlandese, e Augusto Giménez Aubert, di origine spagnola, Susana Giménez – che da bambina ha subito la separazione dei genitori – è sicuramente una star in tutta l’America Latina, pluripremiata e attualmente considerata la miglior conduttrice televisiva di tutto il Sud America. I suoi esordi a 19 anni, quando ha deciso di entrare nel mondo della moda ed è diventata una modella. In breve tempo divenne famosa per il suo spot televisivo per Cadum, un marchio di sapone francese, che fu l’inizio della sua celebrità.

A inizio carriera è stata attrice di commedie per adulti, recitando al fianco di Alberto Olmedo, Jorge Porcel e la collega Moria Casán. La Giménez ha recitato in oltre 30 film. Due i matrimoni falliti alle spalle e una sola figlia nata, Mercedes Sarabayrouse Giménez, che le ha dato due nipoti. Dal 2006 pubblica una rivista col suo nome, ha dato nome e sembianze a una bambola e ha una linea di profumi.