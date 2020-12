Verissimo: anticipazioni e ospiti della puntata del 5 Dicembre 2020

Una nuova puntata di Verissimo è oramai alle porte. Scopriamo che cosa avrà in serbo per noi uno dei programmi più seguiti d’Italia.

Per domani, sabato 5 Dicembre 2020, è confermato l’appuntamento settimanale con la bellissima Silvia Toffanin. Che cosa avrà in serbo per noi la prossima puntata di Verissimo? Il programma, che ha registrato un aumento di ascolti impressionante, è uno dei più seguiti su Canale 5. Quali saranno gli ospiti ed i temi trattati? Ecco a voi alcune succose anticipazioni sull’episodio prossimamente in onda.

Ci sarà molta carne al fuoco durante il prossimo episodio. Numerosi ospiti coloreranno la giornata e racconteranno delle loro ultime peripezie. Nel salotto di Silvia Toffanin incontreremo Marco Carta, Enock, Iva Zanicchi, Patrizia De Blanck, Giuliano Sangiorgi, e Gerry Scotti. Che cosa avranno in serbo per noi?

Il Coronavirus sarà uno degli argomenti principali della puntata di oggi. Molti degli ospiti racconteranno infatti degli avvenimenti che loro, o qualche loro caro, sono stati costretti ad affrontare. Per primo Gerry Scotti testimonierà la sua difficile esperienza, dopo aver finalmente sconfitto il Covid ed essere ritornato in televisione più carico che mai. Anche Iva Zanicchi parlerà del suo immenso dolore. La donna, sopravvissuta al virus, ha perso l’amato fratello e racconterà tutto durante il corso della puntata.

Ci sarà posto domani anche per i vipponi del Grande Fratello Vip. Un ospite attesissimo sarà infatti il fratello di Mario Balotelli, Enock. L’uomo, appena uscito dalla Casa più spiata d’Italia, racconterà della sua esperienza. Rivelerà qualche dettaglio della sua vita all’interno del GFV? Molto probabilmente parte dell’intervista sarà riservata al legame che unisce l’uomo al fratello calciatore e sono tutti curiosi di scoprire quali saranno le dichiarazioni di Enock.

Verissimo, ospiti della puntata di domani: Patrizia De Blanck e Marco Carta

Le sorprese non sono finite per quel che riguarda la puntata di domani, sabato 5 Dicembre 2020, di Verissimo. In studio, insieme alla splendida Silvia Toffanin, ci saranno anche Patrizia De Blanck e Marco Carta. La vippona racconterà dettagli inediti sulla sua vita da contessa, mentre il cantante dedicherà parte della sua intervista all’amore. Che cosa avranno dunque da raccontarci? Tutti i telespettatori non vedono l’ora di scoprirlo.