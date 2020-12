Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: scatta il bacio tra Sophie e Matteo

Una nuova puntata di Uomini e Donne è pronta a sorprendere il pubblico. Scopriamo insieme qualche anticipazione di oggi, 4 Dicembre 2020.

L’appuntamento di oggi, venerdì 4 Dicembre 2020, con Uomini e Donne è confermato. alle 14:15 andrà in onda la prossima puntata di uno dei programmi più seguiti di tutta Italia. Che cosa accadrà nello spazio riservato al Trono Classico? Scopriamo insieme le ultime succose anticipazioni.

La protagonista della puntata sarà senza dubbio Sophie Codegoni. La situazione sentimentale della ragazza è stata a lungo sotto la luce dei riflettori, e sembrerebbe proprio che adesso abbia iniziato a delinearsi definitivamente. La tronista e Matteo Ranieri sono al centro dell’attenzione. Che cosa sarà successo tra i due?

Matteo Ranieri ha di recente festeggiato il compleanno, e Sophie non aspettava altro per fargli una romantica sorpresa. La tronista, in esterna col ragazzo, gli ha regalato un libro, dono che è stato decisamente apprezzato da Matteo. I due si sono avvicinati molto negli ultimi tempi, e al momento sembrano più affiatati che mai.

In seguito alla sorpresa di Sophie, Matteo ha reagito istantaneamente, diminuendo la distanza fisica tra i due. Tra lui e Sophie è scattato un romantico bacio, anche se soltanto attraverso la mascherina. Come reagirà Antonio? La sua reazione sarà senza dubbio una delle più interessanti della puntata.

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: Matteo contro Antonio

In seguito al bacio scattato tra Sophie e Matteo, il pubblico non vede l’ora di scoprire quale sarà la reazione in studio di Antonio Borza. L’uomo racconterà di aver passato un periodo non molto piacevole a causa di molti insulti ricevuti da alcuni haters, che hanno coinvolto anche la sua famiglia. In seguito confesserà di temere molto Matteo, dal momento in cui sembrerebbe che il ragazzo piaccia molto a Sophie. Il corteggiatore ha inoltre colto occasione per scusarsi con Maria De Filippi e il pubblico per l’atteggiamento e i modi usati nella scorsa puntata.