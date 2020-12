Tragedia a scuola: suicida in diretta durante la lezione online

Uno studente di soli 11 anni si è suicidato durante una lezione scolastica a distanza a San Joaquin, in California.

Ha deciso di togliersi la vita a soli 11 anni con un colpo di pistola nel bel mezzo di una lezione scolastica a distanza in diretta su Zoom (dal momento che le scuole sono chiuse a causa del Coronavirus). La tragedia è successa negli Stati Uniti. Il giovanissimo studente suicida, Adan, frequentava la sesta classe (equivalente alla nostra prima media) e ha commesso l’estremo gesto nella sua casa di San Joaquin, in California.

Le indagini sul terribile gesto dell’11enne suicida

Stando a quanto riferito da News 4, i vicini di casa del ragazzino suicida hanno raccontato che all’interno dell’abitazione era presente anche sua sorella. E sarebbe stata proprio quest’ultima -che al momento della tragedia si trovava in un’altra stanza – a dare l’allarme. L’11enne aveva infatti staccato il microfono e girato la telecamera del computer per non riprendere la scena del suicidio. Il bambino è stato poi trovato privo di sensi sul pavimento della sua camera, in gravissime condizioni. Portato d’urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso a seguito delle ferite riportate.

La scuola frequentata dallo studente ha intanto diramato un comunicato, rivolgendosi agli studenti che hanno assistito alla scena e alle loro famiglie: “Contattate i nostri assistenti che si metteranno a disposizione per l’assistenza dei vostri figli qualora ne avessero bisogno”. Non è chiaro il motivo del suicidio, né come Adan sia entrato in possesso dell’arma. La polizia sta ancora indagando su quanto avvenuto: ne sapremo probabilmente di più già nelle prossime ore.

