Toscana e Campania verso la zona arancione, Emilia Romagna area gialla

Novità in arrivo per quanto riguarda il cambio di colore per alcune Regioni: Toscana e Campania dovrebbero passare da rossa ad arancione

Novità importanti anche per quanto riguarda il cambio colore per le Regioni italiane. Nella giornata di oggi lo stesso Ministro Roberto Speranza dovrebbe firmare una nuova ordinanza con le modifiche dopo il monitoraggio dei dati. Già nei giorni scorsi lo stesso governatore della Toscana, Eugenio Giani, aveva svelato i nuovi provvedimenti come riportati dall’Ansa: “Sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entriamo nell’arancione. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza, è il combinato disposto della lettura del Dpcm e dei dati che abbiamo visionato. Sabato purtroppo però ho paura che i negozi saranno ancora chiusi”. Stessa dinamica dovrebbe accadere anche in Campania, ma finora il presidente De Luca non si è ancora pronunciato.

Toscana e Campania cambiano colore, anche l’Emilia Romagna

Nella giornata di ieri, infine, l’assessore alle politiche per la Salute dell’Emilia Romagna. Raffaele Donini, ha svelato le novità con l’Rt sceso a 0,99: “Un risultato importante visto che circa un paio di settimane fa eravamo a 1.60. La circolazione del virus è scesa e così ci aspettiamo che il Governo ci assegni la zona gialla”. Dichiarazioni interessanti anche quelle del governatore Stefano Bonaccini: “Torneremo quasi certamente zona gialla domenica, queste restrizioni hanno pagato”. Ancora diverse settimane fino ad arrivare al 21 dicembre quando tutte le Regioni d’Italia dovrebbero essere di area gialla come ha svelato lo stesso Premier Conte durante l’ultima conferenza stampa.