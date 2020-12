Lutto nel calcio, morto Mario Maraschi: stella della Sampdoria

Mario Maraschi è scomparso all’età di 81 anni. L’ex stella della Sampdoria è stata un’icona per la rovesciata nel derby contro il Genoa

All’età di 81 anni non ce l’ha fatta Mario Maraschi, che è stato protagonista in particolar modo con la maglia della Sampdoria con 14 reti in 57 presenze con la casacca blucerchiata. L’ex attaccante di Vicenza, Milan, Fiorentina, Bologna e Lazio, era originario di Lodi, ma era residente ad Arcugnano in provincia di Vicenza. La sua rovesciata contro il Genoa nel celebre derby ligure degli anni Settanta è un’icona per i tifosi della Samp. La Sud esplose di gioia e da quel giorno tutti ricordavano in continuazione quel gesto tecnico da assoluto fuoriclasse.

Lutto nel calcio, addio a Mario Maraschi

La sfida terminò con il punteggio di 1-1 con i blucerchiati che si trovavano in ultima posizione, mentre il Grifone era penultimo: la rete per i rossoblù la mise a segno Derlin. Al termine della stagione le due compagini andarono in Serie B, ma alla fine la Samp venne ripescata per la penalizzazione del Verona.