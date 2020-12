Pippo Baudo morto: lui fa gli scongiuri, la voce è terribile

La bufala tremenda su Pippo Baudo morto diffusa da un sito di gossip: lui fa gli scongiuri, la voce è terribile.

Una notizia davvero tremenda e priva di fondamento si è diffusa: come se non bastassero già le brutte e luttuose notizie che ogni giorno arrivano sui decessi da Coronavirus, qualcuno ha deciso di annunciare il decesso di Pippo Baudo. Che però è vivo e vegeto e attraverso l’agenzia Adnkronos fa sapere di fare gli scongiuri.

Forse non si fa vedere troppo in giro, ma nessun problema: il conduttore televisivo, autentico mattatore della tv italiana da oltre mezzo secolo, sta bene. Non è stato ricoverato in alcun ospedale e men che meno è deceduto. Anzi, c’è di più: è talmente in forma da ironizzare lui stesso sull’accaduto e spiegare che ormai muore una volta all’anno.

La bufala sconcertante su Pippo Baudo morto

“Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”, ha scherzato Pippo Baudo, che ovviamente non ha perso la sua proverbiale ironia. La faccenda diventa anche politica e addirittura l’eurodeputato di Italia Viva, Marco Di Maio, si prodiga a dire la sua: “Ogni anno la stessa storia: inscenare o annunciare la morte di Pippo Baudo non è mai stato uno scherzo divertente, tanto meno oggi. Per fortuna che lui la prende con ironia. Forza Pippo!”.

Siamo tutti d’accordo, non solo quello sulla morte di Pippo Baudo non è uno scherzo divertente, non solo serve solo a qualche sito a fare qualche migliaio di visualizzazioni in più, ma sta diventando anche troppo ripetitivo. Accade puntualmente almeno una volta all’anno e mentre i social network si scatenano, lo stesso conduttore altrettanto puntualmente è chiamato in causa e costretto a smentire.