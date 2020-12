Oroscopo del giorno, sabato 5 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Un nuovo mese è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 5 Dicembre 2020.

Dicembre è finalmente cominciato, e siamo dunque all’inizio di un nuovo scintillante mese. Chi cosa ci riserveranno oggi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 5 Dicembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 30 al 6 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Sabato 5 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata sarà per voi decisamente positiva. È il momento di sciogliere le catene e liberarvi da tutti i pesi. Il prossimo mese risulterà pieno di impegni e di allegria, dunque tenetevi pronti. La parola d’ordine è spensieratezza.

Toro. Le prossime ore saranno accompagnate da molta ansia e confusione. Gli astri nell’ultimo periodo non sono stati proprio dalla vostra parte, ma non temete, presto potrete tirare dei sospiri di sollievo, abbiate solo un po’ di pazienza.

Gemelli. Un periodo di cambiamento è all’orizzonte, e voi fareste meglio ad essere pronti. Idee e progetti nuovi sconvolgeranno la vostra vita, e vi regaleranno preziose e dolci soddisfazioni. Attenzione a non adagiarsi sugli allori: è necessario impegnarsi per ottenere dei risultati.

Cancro. La giornata di oggi sarà indubbiamente positiva, e tutti gli astri saranno dalla vostra parte. È il momento di recuperare la motivazione, e la fiducia in voi stessi tornerà a scorrere nelle vostre vene. Approfittatene per gettarvi nelle sfide più avventurose.

Leggi anche->Cielo del mese di dicembre 2020: stelle cadenti, rara congiunzione Giove e Saturno

Leone. Oggi la Luna sarà completamente dalla vostra parte, dunque approfittate della sua influenza per essere più sicuri e per recuperare un po’ di motivazione. L’ultimo periodo potrebbe non essere stato proprio idilliaco, ma le cose si sistemeranno in pochissimo tempo.

Vergine. Per voi questo è tempo di ragionamenti. Molte questioni vi affollano la mente, ed è giusto che vi prendiate un po’ di tempo per ragionare attentamente. Tenetevi lontani dagli affari, specialmente se importanti, e dalle scommesse.

Bilancia. Marte non sarà dalla vostra parte per quel che riguarda la giornata di oggi, dunque è possibile che vi sentiate un po’ chiusi in gabbia. Alcune questioni spinose stanno ribaltando tutte le carte in tavolo, e il fatto potrebbe avervi infastiditi più del dovuto.

Scorpione. Cielo nuvoloso per quel che riguarda la giornata di oggi. La motivazione scarseggia, ed anche la fiducia nelle proprie capacità. Il consiglio migliore è quello di fermarsi un attimo per recuperare la lucidità e ripartire con più carica.

Leggi anche->Test della personalità: vedi qualcos’altro oltre il cane?

Sagittario. Nuove emozioni busseranno alla vostra porta, dunque tenetevi pronti. Il prossimo periodo sarà ricco di sorprese e di fortuna, perciò preparatevi. È il momento di riscoprire voi stessi e di lasciare andare il passato una volta per tutte.

Capricorno. La giornata di oggi sarà interamente dedicata ad alcune questioni burocratiche e legali. Prestate molta attenzione ai vostri conti ed alle vostre entrate e uscite. Durante le prossime ore è meglio essere cauti con il denaro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Il passato continua a tormentarvi, e voi sembrate proprio non volerne sapere di lasciarlo andare. Il consiglio migliore è quello di riflettere a lungo e di prendere una decisione una volta per tutto. Non demordete: il prossimo periodo rappresenterà una svolta.

Pesci. Vivere nel mondo dei sogni non è la soluzione giusta per affrontare le difficoltà giornaliere. È necessario infatti che accantoniate un po’ la distrazione e che impariate a concentrarvi di più, soprattutto in ambito lavorativo.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.