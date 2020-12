Matrimonio a prima vista, Nicole fidanzata con un “insospettabile”: chi è

Nuovo colpo di scena dopo l’ultima edizione di Matrimonio a prima vista: Nicole è fidanzata con Marco, ex volto del fortunato programma.



Ben pochi l’avrebbero mai detto, ma tant’è: a Matrimonio a prima vista è sbocciato un nuovo, per certi versi improbabile amore tra Nicole Soria e Marco Rompietti. Il gossip era nell’aria da giorni e sembra sempre più una certezza. I due hanno partecipato a edizioni diverse del fortunato programma ma, recita un vecchio adagio, al cuor non si comanda…

Gli intrecci amorosi di Matrimonio a prima vista

Nicole e Marco sono freschi di fidanzamento: si sarebbero conosciuti poco dopo la delusione di lei, che ha visto naufragare il matrimonio con Andrea e si è sentita tradita dall’amica Sitara (fidanzatasi con lo stesso Andrea, dal quale però si è già separata). La loro storia l’amore sembra procedere a gonfie vele, anche se, a onor del vero, non è ancora giunta alcuna conferma ufficiale (ma neppure una smentita) da parte dei diretti interessati.

Per chi non lo ricordasse, Marco Rompietti è di Terni, mentre Nicole vive a Milano: al momento i due si starebbero dividendo tra le rispettive città, in vista del definitivo trasferimento di lui nel capoluogo lombardo. Nicole era stata chiara anche col suo ex marito Andrea, dichiarando di non avere alcuna intenzione di lasciare il suo lavoro e che questo può essere svolto solo in una grande città. Il tenero Marco, sempre per la cronaca, era nelle coppie della passata edizione, la quarta, in cui aveva sposato Ambra Radicioni (dopo il divorzio sono comunque rimasti amici). Se son rose…

