Mara Venier distrugge Maria Teresa Ruta: “Devi metterti in fila”

Mara Venier ha commentato il futuro di Domenica In, riprendendo un intervento fatto da Maria Teresa Ruta nella Casa del GF Vip.

Maria Venier ha voluto rispondere a distanza ad un commento fatto da una delle concorrenti della Casa del “Grande Fratello Vip“, Maria Teresa Ruta. La giornalista ha dichiarato di nutrire un forte desiderio di poter condurre un programma caro alla Zia Mara.

Maria Teresa Ruta, qualche giorno fa, parlando con i suoi coinquilini al “Grande Fratello Vip” ha espresso il desiderio di voler condurre un giorno “Domenica In“. Le sue parole non potevano che arrivare all’attuale conduttrice Mara Venier, che non ha perso l’occasione per dire la sua. Di fatto, seppur con la caratteristica dose di ironia, la conduttrice ha stroncato i sogni della Ruta, esclamando: “Me sa che c’è la fila“. La Zia Mara ha commentato così nelle sue Instagram Stories il titolo di un articolo che dava la notizia della concorrente del GF Vip relativa al suo desiderio di mettersi al timone della trasmissione domenicale.

Mara Venier, a chi passerà il testimone per Domenica In?

Mara Venier ha concluso la sua Instagram story con un “ti adoro” rivolto alla collega, a riprova del fatto che tra loro non c’è alcun attrito. La conduttrice veneziana ha già annunciato, però, che alla fine di questa stagione lascerà il timone di “Domenica In” e ne ha spiegato i motivi in più occasioni, ribadendo il suo desiderio di dedicarsi maggiormente alla propria famiglia.

“Domenica In” sotto la conduzione di Mara Venier ha ascolti record e fa gola a molti. Ma a chi passerà il testimone? Sembra che prima di Maria Teresa Ruta ci siano già altre persone in attesa. La concorrente del “Grande Fratello Vip” è stata ‘intervistata’ dalla new entry Cristiano Malgioglio, che le ha chiesto di raccontare progetti futuri sul piccolo schermo e in quell’occasione ha confessato che adorerebbe condurre il programma pomeridiano di Rai1.