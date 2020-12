Mamma ho perso l’aereo, che fine hanno fatto gli attori del film

Entrati nel periodo natalizio è impossibile non pensare al film Mamma ho perso l’aereo. Chissà che fine hanno fatto gli attori: scopriamolo.

Nel 1990 è uscito uno dei film di natale più famosi del mondo. Macaulay Culckin è diventato il volto di questa pellicola ed è anche il personaggio su cui si hanno più informazioni.

A questo punto tutti si chiedono che fine abbiano fatto gli altri membri della famiglia McCallister. A 30 anni dall’uscita del film, saranno cambiati o avranno sempre la stessa faccia?

Mamma ho perso l’aereo: come sono cambiati gli attori

Come tutti sappiamo, nel ruolo di Kevin McCallister abbiamo Macaulay Culkin. La partecipazione a questo film gli ha dato molta fama, tato che si è dovuto prendere una pausa dal mondo dello spettacolo quando aveva solo 14 anni. Oltre alla carriera da attore, la sua vita è stata caratterizzata da alti e bassi. Ha avuto alcuni problemi con la legge a causa del possesso di sostanze stupefacenti. Dal 2017 è fidanzato con l’attrice Brenda Song.

A questo punto è doveroso parlare di Catherine O’Hara, che nel film recitava i panni della madre di Kevin. Dopo questa pellicola ha partecipato ad altri film di natale e altre produzioni cinematografiche. Nella sua carriera ha anche vinto molti premi: nel 2006 il National Board of Review Award come miglior attrice non protagonista in For Your Consideration, nel 2019 è stata candidata a un Emmy e ha vinto quattro Canadian Screen Awards per Schitt’s Creek.

Troviamo poi i due cattivi interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern. Il primo ha recitato in Quei bravi ragazzi di Scorsese, vincendo anche un Oscar. Lo abbiamo anche visto in The Irishman sempre di Scorsese. Anche Stern ha continuato a recitare e si è dedicato anche al doppiaggio. Ad oggi ha un canale YouTube.

Sfortunatamente alcuni degli attori ci hanno lasciati. E’ il caso di John Heard, il padre di Kevin. Aveva recitato in varie serie come I Soprano, Prison Break e CSI Miami. E’ scomparso nel 2017 a 71 anni per arresto cardiaco. Ci ha dovuti salutare anche Robert Blossom (il vecchio Marley), scomparso nel 2011 per cause naturali. Aveva recitato in Doc Hollywood e Pronti a morire.

I fratelli e il cugini di Kevin, Buzz (Devin Ratray), Linnie (Angela Goethals) e Fuller (Kieran Culkin) hanno tutti continuato ad essere parte del mondo dello spettacolo. Per chi non lo sapesse Kieran è il fratello di Macaulay.