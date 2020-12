Lutto gravissimo nel ciclismo, morto Michael Antonelli a 21 anni

Ancora una brutta notizia arrivata da poco: all’età di 21 anni ha perso la vita una giovane promessa del ciclismo italiano Michael Antonelli

All’età di appena 21 anni il ciclista Michael Antonelli ha perso la vita. Aveva compiuto gli anni proprio pochi giorni fa, il 30 novembre. Una delle promesse del ciclismo italiano è morto poche ore fa all’ospedale di San Marino: era stato ricoverato dopo una grave crisi respiratoria, aveva il Covid-19. Due anni fa fu anche protagonista di un brutto incidente, quando sulla Firenze-Viareggio cadde in un dirupo.

Lutto nel ciclismo, la lunga battaglia di Michael Antonelli

Era il 15 agosto 2018 quando venne ricoverato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze. Le sue condizioni erano fin da subito gravissime, ma alla fine il giovane ce la fece. Una lunga riabilitazione non arrendendosi mai prima di tornare in pista. Aveva iniziato a riconoscere le persone e così lo stesso Michael era pure tornato a casa dalla sua famiglia. Ora il Covid l’ha portato via dopo una lunga battaglia negli ultimi due anni.