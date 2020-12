Jasmine Carrisi raccomandata, Al Bano su tutte le furie: la dura reazione

Jasmine Carrisi è stata recentemente accusata di essere una raccomandata. Il padre e nuovo coach a The Voice, Al Bano, va su tutte le furie.

Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi sono tra i nuovi coach di “The Voice Senior“. La presenza della figlia più piccola del cantante pugliese, però, non ha fatto altro che scatenare gli haters. In molti accusano la 19enne di aver sfruttando la notorietà del padre per entrare nel programma.

Jasmine Carrisi siede al bancone dei giudici del nuovo programma di Antonella Clerici, “The Voice Senior“, insieme a suo padre Al Bano. Dalla prima puntata non sono mancati gli attacchi alla giovane, accusata di essere una raccomandata. Il cantante di Cellino San Marco ha risposto prontamente, schierandosi dalla parte della figlia: “In realtà è stata la produzione e gli autori del programma che l’hanno voluta“. Poi ha aggiunto che “gli attacchi fanno parte del gioco. Se penso a quanti ne ho ricevuti io e continuo a riceverne. L’importante è considerarli come avvertimenti, che nella maggior parte dei casi vanno evitati, ma che a volte vanno accettati“. L’artista, quindi, ha ammesso di aver espresso il suo apprezzamento per l’idea di lavorare con la figlia davanti alle telecamere, al resto ha pensato la produzione di Rai1.

LEGGI ANCHE -> Al Bano infuriato per le accuse alla figlia Jasmine: “Basta bugie”

LEGGI ANCHE -> Al Bano padre padrone con Jasmine? Parla Antonella Clerici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi risponde alle critiche degli haters

Jasmine Carrisi ha scritto un post su Instagram per esprimere il suo disappunto con coloro che la criticano. La giovane ha detto di non voler rispondere alle cattiverie gratuite e sceglie l’indifferenza. Ha ammesso di non avere un talento innato, ma di possedere le capacità artistiche sufficienti a permetterle di valutare i concorrenti del talent. A soli 19 anni rappresenta la parte giovane del programma e, nonostante sappia di avere molto da imparare, è pronta a mettersi alla prova.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Anche Al Bano ha parlato della partecipazione di Jasmine a “The Voice Senior“: “E’ la prima volta che partecipa ad uno spettacolo televisivo dove lei è una delle protagoniste e ne è strafelice. E’ una ragazza molto matura e responsabile, sono sicuro che se la caverà bene. Non credo che avrà problemi“.