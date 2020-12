Si è spento Warren Berlinger, tra i protagonisti di Happy Days, lutto nella serie tv USA: addio all’attore.

L’attore Warren Berlinger, noto per i suoi ruoli in “Happy Days” e altri programmi televisivi e film, è morto mercoledì a 83 anni. La figlia Elizabeth ha confermato a The Hollywood Reporter e a People la notizia. L’attore, che è morto all’Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, in California, ha interpretato una varietà di personaggi nella popolare sitcom.

“Il suo ruolo preferito sul palco era J. Pierrepont in ‘Come avere successo negli affari senza provare davvero’, ma non conosco nessuno che abbia avuto successo nella vita più di mio padre. Tutti quelli che lo hanno incontrato lo adoravano , tutti”, ha raccontato la figlia. L’attore ha intepretato il ruolo di Pierrepont nel 1963 a Londra.

La morte di Warren Berlinger, attore di Happy Days e non solo

Tra i telefilm che ha interpretato sono inclusi anche “The Joey Bishop Show”, “Vicini, troppo vicini”, “Bracken’s World” e “Operazione sottoveste”, serie tv ispirata dall’omonimo film del 1959. Ha anche fatto apparizioni in “Hazzard”, “Charlie’s Angels” e “Love Boat”. La sua apparizione in una fiction televisiva più recente è nel 2016 per la serie “Grace and Frankie”. Berlinger è stato anche una star del grande schermo. Uno dei suoi ruoli cinematografici più noti è stato Shakey Finch in “La corsa più pazza d’America” del 1981.

Ha anche recitato in “Il lungo addio”, noir diretto dal regista Robert Altman, tratto dall’omonimo romanzo di Raymond Chandler. Uno dei suoi primi crediti come attore è stato nella versione cinematografica del 1959 di “Innamorati in blue jeans”, dove interpretava Ernie. Ha anche recitato in diverse produzioni di Broadway e per la versione teatrale di “Innamorati in blue jeans” ha ricevuto un Theatre World Award nel 1958. Nel 1960, Berlinger ha sposato l’attrice Betty Lou Keim. I due hanno avuto quattro figli insieme prima che morisse nel 2010. L’attore è stato ricordato sui social media dal co-protagonista di “Happy Days” Henry Winkler, Fonzie nella serie.