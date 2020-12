Grande Fratello, Francesco Oppini lascia: Tommaso Zorzi disperato

Novità importanti anche per quanto riguarda il Grande Fratello in vista del Natale: Oppini può lasciare dopo il confronto con mamma Alba Parietti

Saranno giorni duri per prendere una decisione anche per i concorrenti del Grande Fratello Vip. C’è anche la possibilità di scegliere di andare via dalla casa più spiata dagli italiani per tornare dalla propria famiglia per trascorrere insieme le festività di Natale. Questa scelta è arrivata dopo che la produzione ha svelato di continuare fino a febbraio: il loro contratto, però, è valido fino ai giorni di Natale. Mediaset così ha allungato il periodo di convivenza ed ora spetta ad ogni singolo inquilino. Francesco Oppini è stato uno tra i più indecisi, che ha parlato con sua madre Alba Parietti in confessionale. Il telecronista sportivo potrebbe lasciare il gioco e così Tommaso Zorzi è crollato alla notizia a sorpresa.

Grande Fratello, la scelta di Francesco Oppini

Lo stesso Francesco ha sofferto anche di un crollo emotivo dopo la reazione di Tommaso. Così ha cercato anche un confronto con Maria Teresa Ruta: gli sono stati vicini nelle ultime ore anche Pretelli, Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Le festività natalizie si avvicinano sempre più e così i concorrenti dovranno prendere una dura decisione abbandonando o continuando la loro avventura. L’annuncio della chiacchierata tra Alba Parietti e suo figlio è stata anche documentata dalla stessa showgirl sul suo profilo Instagram.