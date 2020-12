Gigi D’Alessio ha ormai messo una pietra sopra alla ex Anna Tatangelo. O forse no? La nuova fidanzata è identica a lei.

12 anni insieme sono tanti e Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno vissuto una bellissima storia d’amore, invidiata da molti. Ma le storie finisco e la vita va avanti. Più o meno. Chissà che Gigi non abbia del tutto dimenticato la bellissima Anna Tatangelo, dato che la nuova fidanzata del cantante è uguale alla ex.

Gigi D’Alessio, chi è la nuova ragazza?

Nel 2018 l’invidiata coppia D’Alessio-Tatangelo è scoppiata per motivi ancora non del tutto chiari, gossip parlano di una volontà di lei di sposarsi che non è stata condivisa dal cantante napoletano. Ma le vere motivazioni non sono mai state chiarite sul serio. Quello che sicuramente si sa è che Gigi D’Alessio adesso ha una nuova fiamma, che somiglia spaventosamente ad Anna Tatangelo.

Così dicono le indiscrezioni e i gossip, che parlano di una ragazza giovane, quindi più o meno la differenza di età rimane la stessa che Gigi aveva con la Tatangelo, circa 20 anni. Le stesse voci parlano anche di una incredibile somiglianza con la ex di D’Alessio, che al momento rimane lontana dai riflettori.

Non è noto infatti nè il volto nè il nome della nuova fidanzata di D’Alessio e risulta quindi difficile confermare o smentire i gossip che parlano di lei. Nel frattempo, Anna Tatangelo invece ha detto di volersi prendere dello spazio per se stessa, dopo la lunga storia con Gigi e chissà che una nuova fiamma non sia dietro l’angolo anche per lei, che continua a smentire le dicerie sulle relazioni con i suoi musicisti.