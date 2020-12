Il matrimonio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato non sarebbe finito a causa di Anna Tatangelo: a rivelarlo è l’ex moglie del cantautore.

La controversa love story tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo torna di nuovo a far discutere. Ma stavolta la rivelazione è davvero inedita. La giovane e passionale cantante non sarebbe stata il motivo della rottura tra Gigi e la sua ex moglie, Carmela Barbato, come molti di noi credevano e credono tuttora. E a dirlo è proprio Barbato, riflettendo sulla loro vita insieme.

I veri motivi del divorzio tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio

Come tutti (o quasi) sappiamo, quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono conosciuti, lei era molto giovane, mentre lui era sposato da parecchi anni ed era già padre di tre figli, anche piuttosto cresciuti. A lungo la nuova “fiamma” non è stata vista di buon occhio dall’opinione pubblica napoletana e nazionale. Secondo quanto riferito da Carmela Barbato, però, il matrimonio tra lei e Gigi D’Alessio era in crisi da ben prima dell’arrivo di Anna Tatangelo. Da tempo la coppia aveva dei problemi, che sono si sono poi ingigantiti e aggravati dopo che per lui è arrivato il grande successo. Parole sue: “A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”. Dalla rabbia e dal rancore a una serena presa di consapevolezza, dunque. La fama è stata per Gigi e Carmela la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, e la coppia ha deciso di lasciarsi. Ora però l’ex moglie del cantante non serba più rancore: “Oggi l’ho perdonato”, confessa.

EDS