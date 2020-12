Forum, il giudice Francesco Foti sbotta e caccia una delle contendenti

Una scena mai vista a Forum. Per la prima volta è il giudice a perdere il controllo e a cacciare una donna dall’aula.

Il programma targato Mediaset non finisce mai di stupire e regala un nuovo siparietto iconico. Forum è famoso per ospitare persone un po’ sopra le righe e anche questa volta si è distinto per la scelta.

Questa volta la situazione ha lasciato senza parole sia Barbara Palombelli che lo stesso giudice. La vicenda si è svolta prima durante il dibattito tra la signora Silvana e Alessandro e poi con un’altra contendete. Vediamo cosa è successo in questo episodio tragi-comico.

Forum: il giudice la caccia fuori ma lei non ci sta

Al di là del fatto che il Signor Alessandro non abbia mai avuto una relazione con la Signora Silvana, i telespettatori sono stati colpiti da alcune delle dichiarazioni della donna. A quanto pare, la signora avrebbe lasciato l’uomo che stava frequentando per stare con Alessandro. Fin qui la vicenda non sembra troppo strana, se non fosse che l’uomo di cui parla la signora è Claudio Baglioni. “Io per te ho lasciato anche Claudio Baglioni, lo sai no”, così esordisce la signora Silvana. Durante l’esposizione dei fatti, la scena suscita l’ilarità generale e anche lo stesso giudice non riesce a trattenere un sorriso. “Giudice, non mi crede? Gli anni più belli per chi pensi che l’abbia scritta?”, ha continuato la donna. Questa scena molto divertente si è poi conclusa normalmente.

L’episodio che invece ha fatto imbestialire il giudice Foti è accaduto successivamente. La protagonista è una donna che si è ha messo in atto una scena talmente assurda da finire anche ne “I nuovi mostri” di Striscia la Notizia. Durante il dibattito la signora continuava a ripetere “Ah sì?” solo per provocar l’altra persona.

All’ennesima provocazione il giudice prima ammonisce la donna, ma alla fine è costretto a mandarla fuori. “Cortesemente ti ho chiesto di portare la signora di là; quando sarà il suo momento la farò rientrare. Ora fuori“, ha detto il giudice Foti al tecnico dello staff. Al rientro della donna in studio si apre un altro siparietto. Tutto si blocca perché deve andare in bagno: “Scusate c’è un bagno?“, esordisce la donna. A questo punto anche la Palombelli è presa alla sprovvista e le risponde in modo molto ironico: “Io sono 8 anni che conduco ed è la prima volta che un contendente chiede di andare in bagno“.