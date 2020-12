La travel blogger britannica Esther Dingley è scomparsa ormai da tre settimane: l’ultima volta è stata vista in compagnia di uno sconosciuto.

Nel 2014 Dan Colegate sviluppa una pericolosa infezione che lo costringe ad una delicata operazione chirurgica. Lui e la fidanzata Esther Dingley, entrambi di Durham (Inghilterra), temono per il peggio, ma per fortuna tutto va per il meglio. Quell’esperienza, però, gli cambia il modo di percepire la vita e decidono di iniziare un percorso lavorativo e di coppia che li porterà a girare per il mondo.

Leggi anche ->Donna scomparsa | lei sparisce nel nulla dopo l’arresto del fidanzato

I due fidanzati, infatti, decidono che la vita è troppo imprevedibile per rimanere in un posto e condurre un esistenza basata su solide routine. Hanno il desiderio di scoprire il mondo, di viaggiare e di vedere ogni giorno un posto diverso. Comprano un camper e cominciano un peregrinare senza meta. Dan spiega nel loro blog che questo è un percorso alimentato dal “vivere il momento, apprezzare le piccole cose della vita e condividere ciò che ci dà ispirazione”.

Leggi anche ->Polizia trova cadavere in un parco durante le ricerche di una donna scomparsa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Esther scomparsa da tre settimane: l’ultima volta è stata avvistata con uno sconosciuto

Animata da questo desiderio di scoperta e di ricerca del piacere che condivide con Dan (suo compagno da 18 anni), Esther in ottobre parte con il camper alla volta di Benasque (Spagna) per affrontare un mese di trekking in solitaria. Nel corso del mese ha continuato ad aggiornare il suo blog ed il fidanzato sugli spostamenti compiuti e sulle emozioni provate. L’ultimo aggiornamento a Dan risale allo scorso 22 novembre, quando Esther gli ha mandato un selfie dai Pirenei.

Pochi giorni dopo avrebbe dovuto raggiungere il fidanzato a Gascogny, ma la donna non è mai arrivata. Quando il 25 novembre, giorno in cui avrebbe dovuto fare ritorno, Dan ha capito che la sua amata non sarebbe giunta, si è precipitato a Pic de Sauvegarde, piccolo paese montano al confine tra Spagna e Francia, l’ultimo nel quale è stata avvistata. Da quel giorno l’uomo chiede ai follower aggiornamenti, anche il più piccolo dettaglio. Al momento l’unica informazione ottenuta è quella secondo cui il 19 novembre avrebbe accettato un passaggio da uno sconosciuto. La polizia lavora alacremente sul caso, ma per il momento non è stata ottenuta alcuna informazione utile a ritrovare Esther.