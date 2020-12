Diletta Leotta manda nuovamente in delirio i fan con una foto in primissimo piano che ne mette in mostra il decolleté.

In questi ultimi anni la popolarità di Diletta Leotta, conduttrice catanese diventata famosa grazie al programma sulla Serie B di Sky, è schizzata alle stelle. La bella siciliana ha di certo il merito di aver dimostrato in più occasioni di essere una conduttrice di talento (anche alla prova durissima di Sanremo 2020), ma anche di essere una ragazza intelligente, simpatica e auto ironica.

Leggi anche ->Diletta Leotta, la FOTO col suo nuovo amore: “Siete bellissimi”

Diletta è conscia che parte della sua popolarità è dovuta ad una bellezza fuori scala. Difficile non notare che parliamo di una ragazza dall’aspetto che non passa inosservato, di un fascino che fa colpo sia agli uomini che le donne. Anche le più grandi detrattrici della catanese, infatti, pur di criticarla utilizzano la formula: “Certo, è bellissima ma…”. Opposizioni che in alcuni casi sono dettate da invidia ed in altre da una visione della vita e della professione diametralmente opposte alla sua.

Leggi anche ->Diletta Leotta, che vestiti: “Guardano te e non la partita” – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Diletta Leotta fa impazzire i fan con un nuovo look

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

I fan della conduttrice, tuttavia, non si curano delle polemiche, delle critiche e dei dettagli. Il loro amore nei confronti di Diletta Leotta è incondizionato e qualsiasi cosa faccia è occasione per sottolinearlo. Lo stesso è accaduto questa mattina, quando la presentatrice ha presentato allo stuolo di follower la nuova acconciatura. Il post contiene una foto del primissimo piano, che mostra il nuovo look, ma che lascia intravvedere una profonda scollatura che non lascia molto all’immaginazione.