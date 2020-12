Clementino, chi è il rapper coach di The Voice Senior: età, foto, carriera

By

Clementino è tra i giudici di questa edizione di The Voice Senior, oltre ad essere un rapper e personaggio televisivo con una lunga carriera.

Clemente Maccaro, in arte conosciuto come Clementino, è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982 in una famiglia di musicisti, con una sorella cantante lirica e un fratello che suona blues. L’artista si forma con l’hip hop quando a 14 anni entra nella Trema Crew e TCK Crew.

Clementino ha affinato la sua tecnica di freestyle battendo anche Ensi, componente del gruppo OneMic al 2thBeat del 2006. Firma il primo contratto discografico con la Lynx Records e presenta il primo album, “Napolimanicomio“. Tre anni più tardi, insieme a DJ Tayone e Francesco Paura fonda Videomind e pubblica l’album “Afterparty“. Nel 2011, invece, esce il suo secondo album da solista, con il titolo “I.E.N.A.“, ‘ l’acronimo di Io e Nessun Altro, che diventerà il nome con cui è maggiormente conosciuto il rapper. Il suo alter ego, Iena White è una metafora del fatto che l’artista “lascia a terra la carcassa degli avversari musicali“.

Clementino, i successi professionali e personali

Dalla collaborazione con Fabri Fibra dà vita al progetto Rapstar e nasce “Non è gratis“. L’album “Mea Culpa“, del 2013, vede le voci di Fabri Fibra, Marracash e i cantautori Gigi Finzio e Jovanotti. Lo stesso anno è ospite al Giffoni Film Festival con Ensi e Salmo. E’ anche conosciuto per la sua partecipazione nella Nazionale Italiana Cantanti. Nel 2014 pubblica la versione italiana (e napoletana) del brano del celebre rapper Eminem “Rap God“, entrando nel Guinnes dei primati con il maggior numero di parole pronunciate in un brano.

Seguono altri quattro album, l’ultimo nel 2019 intitolato “Tarantelle“. Nel 2020 è tra i coach a “The Voice Senior” insieme a Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Jasmine e Al Bano Carrisi. Non ha mai nascosto la sua dipendenza da cocaina e gli anni passati in comunità e il suo ultimo album è dedicato proprio a quel periodo. Ha anche preso parte ad alcune fiction ed è un amante del teatro. Inoltre, Clementino ha preso parte ad “MTV Spit” e “Pechino Express” con il fratello Paolo. Ha anche condotto l’edizione del Concertone del Primo Maggio del 2017.