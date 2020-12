Il rapper campano Clementino era stato avvistato all’Ariston con la sua, ormai ex, nuova ragazza: Valeria Sammarco. Tutto quello che sappiamo su di lei.

Il rapper Clementino, al momento tra i giudici di The Voice Senior, insieme ad Al Bano, Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, era stato paparazzato in compagnia di una ragazza, mentre impazzava il gossip sulla sua presunta relazione con la giovane cantante Francesca Michielin. La nuova fidanzata del rapper si era scoperto essere l’avvocatessa Valeria Sammarco.

Clementino, chi è l’ex Valeria Sammarco

Non si è mai saputo molto dell’ex fidanzata di Clementino, con cui è stato insieme a partire dal 2016 circa, Valeria Sammarco. Sicuramente si sanno le sue origini: è di Manduria, in provincia di Taranto, in Puglia e i due sono stati spesso visti passeggiare mano nella mano per le strade del piccolo comunque pugliese. Le foto dei paparazzi e le confessioni di alcuni conoscenti della coppia hanno confermato la relazione tra i due.

Nel 2017 Clementino ha partecipato al Festival di Sanremo con la sua canzone “Ragazzo fuori” che si è aggiudicata la finale del festival della canzone italiana. Valeria Sammarco è stata vista all’Ariston, per sostenere il suo ragazzo. La notizia della nuova ragazza del rapper di Avellino è arrivata a smentire i gossip che lo vedevano accanto a Francesca Michielin, durante la sua partecipazione ad X Factor nel 2011.

Novella 2000 aveva lanciato le indiscrezioni su una presunta storia tra i due perché erano stati spesso avvistati insieme, ma il gossip si rivelerà poi essere senza fondamenti. Attualmente Clementino potrebbe essere fidanzato con una donna misteriosa: i due erano stati visti insieme nel 2018, in vacanza ad Ischia ma volto e identità della ragazza sono sconosciuti.